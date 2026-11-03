Почти 572 тыс жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье

Жители Московской области с начала года прошли почти 572 тыс. обследований репродуктивного здоровья. Диспансеризация доступна бесплатно по полису ОМС людям от 18 до 49 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С начала года почти 572 тыс. жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

«Забота о здоровье, в том числе репродуктивном, имеет особое значение, особенно для тех, кто планирует беременность», — отметил Максим Забелин.

Для женщин обследование включает консультацию акушера-гинеколога, цитологическое исследование, УЗИ органов малого таза и молочных желез. Анализ на вирус папилломы человека проводят в зависимости от возраста пациентки. Мужчинам доступен прием уролога, который при наличии показаний направляет на спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализы на инфекции.

Пройти диспансеризацию бесплатно по полису ОМС могут жители в возрасте от 18 до 49 лет. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.

Записаться также можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, инфомат в поликлинике, чат-бот Денис в мессенджере «МАКС» или по телефону 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.