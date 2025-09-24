Почти 56 тыс жителей Ступина прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года

Почти 56 тыс. жителей городского округа Ступино прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Регулярная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии, а значит — вовремя начать лечение. На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили, как в регионе реализуется профилактическая кампания.

«Увеличение продолжительности жизни — государственный приоритет, одна из национальных целей развития, поставленных нашим Президентом, — отметил Андрей Воробьев. — Продолжительность жизни зависит в том числе от того, как часто, с какой регулярностью люди разных возрастов проходят диспансеризацию. Это очень важный процесс и важно, чтобы человек не сталкивался с какими-либо барьерами, препятствиями при ее прохождении».

По состоянию на 1 сентября в муниципалитете диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 55977 человек. При проведении диспансеризации выявлено более 3 тысяч заболеваний.

В городском округе Ступино диспансеризацию можно пройти в поликлиниках для взрослых в г. Ступино, п. Михнево, в офисах общеврачебной практики и во всех амбулаториях муниципалитета.

В отдаленные населенные пункты для жителей выезжает мобильный центр здоровья с флюорографом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.