сегодня в 08:48

ПВО перехватила 157 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

Прошедшей ночью над регионами РФ и Черным морем было сбито 157 украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

БПЛА уничтожили с 20 часов 16 июня до 7 часов 17 июня дежурными средствами ПВО.

Их ликвидировали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а еще над Черным морем.

Ранее ВСУ атаковали Курскую область с помощью дронов. Были ранены два человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.