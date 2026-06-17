Три минуты тектоника снизят риск мигрени: как сидеть на офисном стуле с пользой

Восемь часов в статичной позе нарушают кровообращение, перегружают поясницу, зажимают шею и постепенно превращают человека в скрюченную конструкцию с хроническими болями. И вот здесь тектоник на рабочем кресле неожиданно становится вполне разумным решением. Об этом РИАМО сообщил врач Олег Романов.

По словам врача, характерные для тектоника движения руками, изоляции корпуса и ритмичные покачивания активируют глубокие мышцы-стабилизаторы позвоночника, которые при сидячей работе практически не задействованы. Плавные волнообразные движения телом мягко мобилизуют грудной отдел позвоночника, который у офисных сотрудников зачастую намертво заблокирован. Работа плечами и лопатками снимает то самое напряжение трапециевидной мышцы, которое к вечеру превращается в мигрень.

«Дополнительный бонус — ритмичные движения запускают выброс дофамина и снижают кортизол. Проще говоря, три минуты тектоника между рабочими задачами работают лучше, чем десятая чашка кофе, и точно полезнее, чем тревожная прокрутка новостей», — сказал врач.

Романов также назвал единственное медицинское предупреждение при танцевании тектоника сидя: кресло обязательно должно быть устойчивым.

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