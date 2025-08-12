Почти 5,5 тыс молодых медиков получают надбавку в Подмосковье

В Московской области для молодых медицинских специалистов введена ежемесячная надбавка: для врачей — 15 тыс. рублей, для среднего медперсонала — 7 тыс. рублей. Получить ее может молодой медик, трудоустроившийся в медорганизацию Минздрава МО на полную ставку в течение года после окончания учебного заведения. Доплата выплачивается в течение 3 лет, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Нам важно поддерживать медицинских специалистов, которые уже работают в системе здравоохранения Подмосковья, а также привлекать молодых сотрудников. В Подмосковье действует программа наставничества, в рамках которой за каждым молодым специалистом закрепляется опытный наставник, который помогает ему погрузиться в профессию и адаптироваться на новом месте работы. Также для молодых специалистов предусмотрена ежемесячная надбавка. На сегодняшний день ее получают почти 5,5 тыс. человек — более 2,5 тыс. врачей и свыше 2,9 тыс. сотрудников среднего медперсонала», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для медиков в Подмосковье доступны и другие меры социальной поддержки, действующие в регионе: «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья и другие.

Подробная информация о мерах поддержки — на сайте https://rabota-vrachom.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.