Почти 500 тыс детей в Подмосковье прошли профосмотры с начала года

Жители Московской области могут пройти бесплатную диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Так, с начала года профосмотры прошли почти 500 тыс. детей в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для удобства родителей и детей профилактический осмотр можно пройти как в поликлинике, так и в школе. В этом случае бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательные учреждения. Всего с начала года профилактические осмотры прошли уже почти 500 тыс. детей, что на 79 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете в течение 45 дней.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.