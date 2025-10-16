Почти 500 единиц медоборудования поступило в Видновскую больницу за три года

В Видновскую больницу за последние 3 года поступило 479 единиц оборудования, в том числе дефибрилляторы, аппараты ЭКГ и УЗИ, мониторы пациента, эндоскопы и другое. Кроме того, за 3 года было введено 12 единиц тяжелого оборудования — 6 рентген-аппаратов, 1 маммограф, 1 аппарат КТ и 1 аппарат МРТ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Ленинский городской округ — один из самых быстрорастущих в Подмосковье. Здесь открываются новые поликлиники, в которые требуется современное медицинское оборудование. Также обновляется медтехника в стационаре Видновской больницы. Важно, чтобы жители могли округа могли получать качественную и современную медпомощь. Всего за 3 года в Видновскую больницу было поставлено 479 единиц оборудования на сумму почти 1 млрд рублей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», программе модернизации первичного звена и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.