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Почти 50 балашихинцев прошли бесплатный онкоскрининг в Центре амбулаторной онкопомощи

Профилактическое мероприятие по раннему выявлению онкологических патологий состоялось в субботу в ЦАОП Балашихинской больницы. На прием к врачу-онкологу по полису ОМС пришли 47 человек. Больше всего жалоб у пациентов было на новообразования кожи. Так, 32 человека прошли дерматоскопию кожных покровов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Ультразвуковое исследование различных органов и систем по направлению врача-онколога провели 28 пациентам. 19 мужчин сдали ПСА-тест (простатический специфический антиген) для диагностики рака предстательной железы.

Также в этот день балашихинцы сдали тест на скрытую кровь в кале, им выполнили рентген и КТ-исследование. Женщинам дополнительно сделали маммографию и цитологическое исследование мазка шейки матки.

«Из 47 пациентов, пришедших на консультацию к врачу-онкологу, у двух человек выявили патологические изменения — молочной железы и мочевого пузыря. Их направили на дополнительное обследование», — пояснила заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Марина Венедиктова.

Дни открытых дверей в ЦАОП проводятся каждый месяц. Следующий бесплатный онкоскрининг запланирован на субботу, 21 декабря. Адрес ЦАОП: г. Балашиха, мкр. Гагарина, 15А, поликлиника № 4.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.