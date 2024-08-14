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Почти 460 двоен и 4 тройни появились на свет в Подмосковье в 2024 году

В Московской области работает одна из лучших систем родовспоможения. Она состоит из 6 перинатальных центров, а также областного НИИ акушерства и гинекологии. С начала года в Подмосковье родилось 456 двоен и 4 тройни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В регионе созданы условия для комфортного ведения беременности и родов. Женщинам доступны телемедицинские консультации, индивидуальное сопровождение беременности, открываются центры грудного вскармливания и многое другое. Роддома и перинатальные центры региона оснащены современной медтехникой, необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.