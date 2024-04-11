Почти 400 единиц медоборудования для лечения зрения закупят в Подмосковье

В Московской области в этом году планируют приобрести новое медицинское оборудование для диагностики и лечения зрения. Это хирургические системы, микроскоп, когерентные томографы, ретинальные камеры, лазеры и другая медтехника, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Современное офтальмологическое оборудование необходимо для высокоточной диагностики и эффективного лечения патологий зрения. В этом году мы планируем приобрести для наших больниц и поликлиник 389 единиц такой техники. На эти цели направлено более 550 млн рублей», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Новое оборудование планируется поставить в 44 медицинские организации, в том числе Орехово-Зуевскую, Клинскую, Протвинскую, Щелковскую, Мытищинскую, Одинцовскую и другие больницы.

Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.