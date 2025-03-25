Почти 350 тыс телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года

В Московской области жители могут получить консультацию врача с помощью телемедицинской консультации. Такая возможность доступна взрослым, беременным женщинам и детям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Удобство телемедицинской консультации заключается в отсутствии необходимости очного посещения поликлиники. Это позволяет сэкономить время, так как для приема необходим только доступ в Интернет. В ходе телемедицинской консультации врач контролирует динамику и ход лечения, расшифровывает результаты анализов и исследований или продлевает электронный рецепт на льготное лекарство. С начала года в регионе провели почти 350 тыс. таких онлайн-приемов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через линию 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.