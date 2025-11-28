Почти 300 здоровых детей родилось от родителей с ВИЧ в Подмосковье

В Московской области женщины, имеющие положительный ВИЧ-статус, могут стать мамами здоровых детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«При соблюдении всех рекомендаций центра по профилактике и борьбе со СПИДом риск передачи инфекции от мамы к ребенку стремится к нулю. Всего с начала этого года от родителей с ВИЧ родилось почти 300 здоровых детей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

При планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап — прием антиретровирусной терапии во время беременности. Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе центром по профилактике и борьбе со СПИДом успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет — до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.

По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

Подробную информацию о правилах постановки на учет в Московский областной центр СПИД, о рекомендациях беременным и молодым родителям, а также о местах обследования можно узнать на официальном сайте центра.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.