Почти 300 вылетов совершили вертолеты санавиации Подмосковья с января

В Московской области для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санитарная авиация, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Санавиация позволяет оперативно доставить пациента в больницу для оказания медицинской помощи, вне зависимости от дорожного трафика и расстояния до медучреждения. Кроме того, благодаря системе «Ночной старт», вертолеты могут вылетать даже в темное время суток. С начала года санитарная авиация выполнила около 300 вылетов, транспортировав 277 пациентов, из которых 189 — это дети», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. В основном вертолеты санитарной авиации доставляют пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы — в травмоцентры 1 уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.