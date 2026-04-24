Почти 3 млн жителей Подмосковья записались к врачу онлайн

Почти 3 млн жителей Подмосковья с начала года записались на прием к врачам через региональный портал «Здоровье». Сервис позволяет оформить запись к специалисту, вызвать врача на дом и получить результаты исследований, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/ объединяет информацию о системе здравоохранения Московской области. Через него можно записаться к медицинскому специалисту или на телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом, заказать справки, а также ознакомиться с результатами приемов, лабораторных исследований и выданными направлениями.

«Портал „Здоровье“ создан для того, чтобы сделать взаимодействие пациента с системой здравоохранения максимально простым и комфортным. Основное удобство портала заключается в его доступности 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Так, с начала года с помощью портала „Здоровье“ на прием к медицинским специалистам записались почти 3 млн жителей Подмосковья», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На платформе также работают специализированные разделы «Стань мамой в Подмосковье», «Детство», «Паллиативная помощь» и «Онкопортал». Кроме того, записаться на прием можно по телефону 122, через приложение «Добродел Здоровье» и чат-бот в MAX https://max.ru/eregistratura_mo_bot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.