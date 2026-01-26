Почти 3 млн жителей Подмосковья прошли тест на ВИЧ в 2025 году

В 2025 году в Московской области анализ на ВИЧ сдали почти 3 млн человек, что на 128,2 тыс. больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области жители могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Тестирование доступно в кабинетах поликлиник, центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездных акций, которые регулярно организует центр.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что регулярная проверка здоровья, включая тест на ВИЧ, помогает своевременно выявлять заболевание. При обнаружении ВИЧ специалисты центра подбирают пациенту терапию для поддержания качества жизни.

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области находится в городе Котельники по адресу: мкр Силикат, 41а. Дополнительная информация о ВИЧ/СПИДе размещена на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.