Почти 240 медиков трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга»

В Московской области врачи и средний медицинский персонал, устраивающиеся на работу в сельскую местность, а также поселки и города с населением до 50 тыс. человек, могу стать участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер». В таком случае они получают единовременную денежную выплату в размере до 1,5 млн рублей — для врачей, до 750 тыс. — для среднего медперсонала. Размер выплаты зависит от удаленности населенного пункта, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Медицинская помощь должна быть доступна жителям не только городских территорий, но и сельской местности. Поэтому мы продолжаем привлекать медицинские кадры для работы на селе. С начала этого года в Подмосковье трудоустроились 239 «земских» медработников — 198 врачей и 41 средний медицинский специалист», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин

Принять участие в программе могут врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи обшей практики (семейной медицины), онкологи, неврологи, рентгенологи и представители других специальностей. Для участия в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» необходимо обратиться в кадровую службу своей медицинской организации. Более подробно узнать о программе, а также других мерах соцподдержки для медицинских специалистов можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.