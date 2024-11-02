Почти 2,2 млн человек проверились на ВИЧ в Подмосковье с начала года

В Московской области жители могут пройти бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Сделать это можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства, Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских комплексов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В Подмосковье с начала года прошли тестирование на ВИЧ почти 2,2 млн человек, это на 255 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тестирование на ВИЧ важно проходить регулярно, так как своевременно выявленное заболевание и назначенное лечение позволяют сохранить качество жизни и ее продолжительность. Более того, с ВИЧ-инфекцией можно иметь здоровых детей», — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно по адресу Центра по борьбе со СПИДом: г. Котельники, мкр Силикат, 41а, а также в кабинетах тестирования по месту жительства.

Подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте https://hivmo.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.