Почти 210 тыс жителей Подмосковья прошли тест на ВИЧ в 2026 году

С начала 2026 года почти 210 тыс. человек проверили ВИЧ-статус в Московской области. Тестирование можно пройти бесплатно и анонимно в поликлиниках и центре СПИДа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье пройти тестирование на ВИЧ можно бесплатно и анонимно. Для этого необходимо обратиться в кабинет тестирования в поликлинике по месту жительства или в центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Также в регионе регулярно проводятся выездные акции.

«Знать свой ВИЧ-статус — значит заботиться о себе и своих близких. Само тестирование на наличие ВИЧ-инфекции занимает минимум времени и не доставляет дискомфорта. С начала года в регионе такое исследование прошли почти 210 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве напомнили, что благодаря профилактике, раннему выявлению и эффективному лечению в 2025 году заболеваемость ВИЧ в Подмосковье снизилась на 15,7%.

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области находится по адресу: Московская область, Котельники, мкр Силикат, 41а. Подробная информация о ВИЧ/СПИДе размещена на сайте https://hivmo.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.