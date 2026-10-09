Почти 210 тыс детей в Подмосковье привились от гриппа

Почти 210 тыс. детей в Московской области сделали прививку от гриппа. Вакцинация продолжается: ее проводят бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления и в образовательных учреждениях с согласия родителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье продолжается вакцинация детей против гриппа. Бесплатную прививку можно сделать в поликлинике по месту прикрепления, а также в детском саду или школе с согласия родителей.

«Вакцинация помогает снизить риск заболевания и тяжелого течения инфекции, поэтому особенно важно защитить детей. Для удобства родителей прививку можно сделать не только в поликлинике, но и организованно в детском саду или школе. В Подмосковье почти 210 тыс. детей сделали прививку от гриппа», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией врач осматривает ребенка и оценивает состояние его здоровья. Для иммунизации используют современные отечественные вакцины.

Записаться на прием к врачу в поликлинику можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», приложение «Добродел Здоровье», чат-бот Денис в мессенджере «МАКС» или по номеру 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.