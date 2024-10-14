Почти 200 тыс звонков поступило в колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» в 2024 году

В Московской области для будущих мам работает кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Его операторы рассказывают о системе родовспоможения региона, возможностях областных медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и многом другом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С начала года операторы колл-центра приняли и обработали почти 200 тыс. звонков. Это на 1,8 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, более 16,1 тыс. звонков поступили из других регионов», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Позвонить и задать интересующие вопросы можно по номеру: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Также с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.