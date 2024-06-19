Почти 200 тыс ЭКГ расшифровали на станции скорой помощи Подмосковья в этом году

В Московской области на областной станции скорой медицинской помощи работает кардиопульт. Это консультационной центр, который помогает бригадам, находящимся на вызове у пациента. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Такая оперативность крайне важна для пациентов с подозрением на инфаркт, когда больного необходимо в кратчайшие сроки доставить в стационар. Всего за время работы кардиопульта врачи-кардиологи приняли и расшифровали более 962 тыс. ЭКГ, а с начала года почти 200 тыс. При этом в 3% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, требовавшая госпитализации в региональные сосудистые центры Подмосковья», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Работа кардиопульта стала возможной, благодаря закупке на Московскую областную станцию скорой помощи новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи ЭКГ.

На данный момент все выездные бригады оснащены такими аппаратами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.