Почти 2 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в прошлом году

В Московской области взрослым, беременным и детям доступны телемедицинские консультации. Так, пациенты могут получить повторную консультацию врача через Интернет, не посещая поликлинику. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«На онлайн-приеме врач дает рекомендации, контролирует динамику и ход лечения, интерпретирует результаты анализов и исследований или оформляет электронный рецепт на льготное лекарство. Телемедицина удобна тем, что позволяет сэкономить время на походе в поликлинику, так как получить онлайн-консультацию пациент может в удобном для него месте. Всего в прошлом году в регионе провели почти 2 млн телемедицинских консультаций», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, инфомат в медицинской организации, через линию 122 или на приеме у лечащего врача.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.