Почти 2 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года

Жители Московской области могут проконсультироваться с врачом с помощью телемедицины. Сервис доступен для взрослых, беременных женщин и детей. Так, с начала года в Подмосковье проведено почти 2 млн телемедицинских консультаций — это в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря телемедицине, пациенту не надо ехать на прием в поликлинику, он может проконсультироваться с врачом в любом удобном для него месте, где есть устойчивый Интернет. На онлайн-приеме врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, проконсультировать по итогам диспансеризации, сданных анализов, при необходимости скорректировать схему лечения», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Онлайн-прием возможен только после первичного очного посещения врача. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «РТ ДокторОнлайн», портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, линию 122 или на приеме у лечащего врача.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.