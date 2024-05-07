Почти 1,5 тыс старшеклассников Королева протестировали на наркотики в 2024 году

В учебных заведениях Королева, как и во всем Подмосковье, продолжают проходить профилактические медосмотры с целью выявления тех, кто употребляет наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Напомним, такое экспресс-тестирование проводится с 2005 года и помогает специалистам увидеть картину употребления наркотиков в школах и других учебных заведениях Подмосковья, с целью проведения дальнейшей профилактической работы. Процедура состоит из нескольких этапов — это социально-психологическое тестирование, профилактические беседы, а также осмотр нарколога и использование тест-системы на наркотики. С начала года уже 1 407 королевских учеников прошли такое тестирование», — рассказала врач-психиатр Московского областного клинического наркологического диспансера Василиса Зиятова.

Специалист добавила, что в случае положительного или сомнительного результата анализ увозят в химико-токсикологическую лабораторию для подтверждающего исследования. И если подтверждается факт того, что подросток употребляет наркотики, наркологи начинают профилактическую, а при необходимости и лечебную работу с подростком, подключая психологов. Школе эти данные не передаются, соблюдается врачебная тайна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.