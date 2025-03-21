Почти 14 тыс телемедицинских консультаций провели в ФАПах Подмосковья в 2025 году

Жители Московской области, проживающие в отдаленных территориях, могут получить телемедицинскую консультацию медицинского специалиста в своем фельдшерско-акушерском пункте. Так, с начала года для пациентов провели почти 14 тыс. телемедицинских консультаций в ФАПах региона, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Мы продолжаем развивать современные технологии в сфере здравоохранения Подмосковья. В ходе телемедицинской консультации пациент может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, узнать итоги диспансеризации и обследований. При необходимости фельдшер ФАПа может назначить пациенту телемедицинскую консультацию с узкопрофильным специалистом. С начала этого года в ФАПах региона было проведено почти 13,9 тыс. таких онлайн-приемов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122 или на приеме у лечащего врача.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.