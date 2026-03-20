Почти 1,4 тыс беременных с диабетом получили системы мониторинга в Подмосковье

Почти 1,4 тыс беременных женщин с сахарным диабетом получили системы непрерывного мониторинга глюкозы в Московской области с начала года. Устройства позволяют круглосуточно отслеживать уровень сахара в крови в режиме реального времени. Решение о выдаче принимает врачебная комиссия, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье беременных женщин с сахарным диабетом обеспечивают системами непрерывного мониторинга глюкозы. Устройства получают пациентки с диабетом 1-го и 2-го типов, моногенными формами заболевания, а также с гестационным диабетом.

Система позволяет контролировать уровень сахара в крови круглосуточно и оперативно реагировать на отклонения. Данные доступны как пациентке, так и лечащему врачу.

«Сахарный диабет вносит колоссальные изменения в образ жизни, особенно при беременности. Важно, чтобы женщина могла отслеживать уровень глюкозы в крови круглосуточно и при появлении отклонений сразу же обращалась к врачу. В Московской области беременные женщины с сахарным диабетом обеспечиваются системой непрерывного мониторинга глюкозы. Всего с начала года такое устройство получили почти 1,4 тыс. женщин», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Систему назначает врач-эндокринолог при наличии медицинских показаний, после чего решение утверждает врачебная комиссия.

В регионе также работают 122 амбулаторные и 15 стационарных школ сахарного диабета для взрослых и 39 школ для детей. Пройти бесплатное обучение может любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом по направлению лечащего врача.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.