В Мытищах Подмосковья прошел турнир по футболу для незрячих

Открытый всероссийский турнир по мини-футболу 5х5 среди незрячих спортсменов прошел 6 мая на стадионе «Строитель» в Мытищах и был посвящен Дню Победы. В соревнованиях приняли участие 23 команды из разных регионов страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир на Кубок главы городского округа Мытищи объединил спортсменов в дисциплинах 5х5 В1 среди тотально незрячих игроков, а также в формате 3х3 (В1, В2, В3). Соревнования продолжались два дня и стали частью Всероссийской лиги «Равные возможности».

Медали разыграли среди юношей и девушек, мужчин и женщин, отдельный турнир провели для ветеранов СВО. В Мытищи приехали команды из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Волгоградской области, Краснодарского края, Вологодской области, Республики Татарстан, Донецкой Народной Республики, Республики Калмыкия и Республики Крым.

В финале дисциплины 5х5 встретились столичный ЦСКА и мытищинский «Авангард». На поле вышли пять чемпионов Европы по футболу слепых. Счет открыл игрок «Авангарда» Евгений Шелаев, однако Андрей Тихонов, выступающий за ЦСКА и признанный лучшим футболистом Европы 2017 года, сравнял счет после сольного прохода. Победитель определился в серии пенальти — Тихонов попал в штангу, и Кубок Победы остался в Мытищах.

«Низкий поклон и глубокое уважение людям, которые находят в себе силы бороться с недугами, добиваются успехов в учебе, работе, спорте и творчестве, ведут общественную жизнь», — подчеркнула глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.