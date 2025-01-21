Почти 1,4 млн детей прошли профосмотры в Подмосковье в 2024 году

Дети всех возрастов, проживающие в Московской области, могут пройти профилактический осмотр в поликлинике или образовательном учреждении. Профосмотр позволяет уточнить группу здоровья, а также выявить различные патологии, заболевания и риски их развития. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Дети могут пройти профосмотр не только в поликлинике, но и в школе или детском саду. В таком случае бригада врачей выезжает в образовательное учреждение и проводит осмотр учащихся. Всего в 2024 году профосмотры в регионе прошли почти 1,4 млн детей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете на региональном портале госуслуг «Здоровье» в течение 45 дней.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.