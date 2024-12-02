Почти 1,3 тыс человек прошли онкоскрининги в центрах онкопомощи на выходных

В Московской области в минувшую субботу жители старше 18 лет могли пройти бесплатный онкоскрининг. Женщинам были доступны цитологическое исследование шейки матки, маммография/УЗИ молочных желез, а мужчинам ПСА-тест на рак простаты. Также жители могли пройти диагностику новообразований кожи, КТ- или рентген-исследование. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы постоянно напоминаем о важности своевременного прохождения диагностики. Так, для удобства жителей региона каждую последнюю субботу месяца в областных ЦАОПах проводится День открытых дверей, в ходе которого можно бесплатно проверить свое здоровье. В эту субботу почти 1,3 тыс. человек прошли онкоскрининг и получили консультацию специалистов. У 89 была выявлена патология, и они были направлены на дообследование», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Более подробная информация о работе онкологической службы в Подмосковье размещена на онкопортале Минздрава Московской области.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.