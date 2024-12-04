Почти 120 человек проверили свое здоровье в Центре онкологической помощи Люберец

В городском округе Люберцы почти 120 человек проверили состояние здоровья в рамках Дня открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи, сообщили в Люберецкой областной больнице. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Женщины прошли УЗИ молочных желез или маммографию, мужчины сдали анализ крови на простатический специфический антиген. С результатами можно было обратиться за консультацией к врачу-онкологу.

«В День открытых дверей к нам обратились 119 пациентов в возрасте от 18 до 78 лет. Нас порадовал факт, что 30% были мужчины, потому что они реже обращаются к врачам», — отметила заведующая амбулаторным онкологическим центром Люберецкой областной больницы Светлана Кузьмичева.

По статистике, рак предстательной железы — самое распространенное онкологическое заболевание у мужчин старше 50 лет, а при раннем выявлении шансов на выздоровление больше. Анализ на простатический антиген занимает всего 10 минут.

Из 119 жителей Люберец, пришедших в День открытых дверей проверить здоровье, у 19 человек выявлены злокачественные новообразования. Их направили на более глубокое обследование — проведение гистологического исследования, чтобы поставить точный диагноз и сразу начать лечение.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.