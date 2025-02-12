Почти 100 человек прошли онкоскрининг в Орехово-Зуевской больнице

В минувшую субботу в центре амбулаторной онкологической помощи Орехово-Зуевской больницы прошел день открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню борьбы против рака. Врачи осмотрели 94 человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проверить свое здоровье пришли не только жители Орехово-Зуевского округа, но и Егорьевска, Шатуры, Павловского Посада.

«Все большее количество людей стараются своевременно пройти профилактические осмотры и это не может не радовать. Большинство видов рака эффективно поддается лечению на ранних стадиях. Вовремя заметить и не пропустить развитие заболевания помогает регулярный онкоскрининг», — отметила заведующая ЦАОП, врач-онколог Оксана Москвина.

В результате проведенных в День открытых дверей исследований удалось выявить двух человек с раком кожи на ранних стадиях. Они взяты на учет врачами-онкологами для определения тактики лечения.

Ргубернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.