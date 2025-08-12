Почти 10 тыс человек впервые стали донорами в Подмосковье

В Московской области сдать кровь и ее компоненты можно в учреждениях службы крови, а также на выездных донорских акциях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В Подмосковье активно развивается донорское движение. Это люди с активной жизненной позицией и желанием помочь тем, кто попал в беду. Донорская кровь и ее компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других. С начала года в Подмосковье впервые стали донорами почти 10 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Стать донором может любой житель старше 18 лет, который не имеет противопоказаний к донорству крови и прошел специальное медицинское обследование.

Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А.

Ознакомиться с полным списком учреждений Службы крови Московской области можно на сайте https://donormo.ru/usk-mo/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.