Почти 1 тыс женщин оказали помощь в кабинетах грудного вскармливания в Балашихе

Три кабинета поддержки грудного вскармливания функционируют на базе поликлиники № 2 Балашихинской больницы. За два месяца работы за помощью к специалистам обратились 950 женщин, 563 из них получили консультации в формате телемедицинской связи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это первые в России кабинеты, где мамы могут получить консультацию по грудному вскармливанию в детских поликлиниках или дистанционно через телемедицину. Для реализации проекта обучены 360 врачей и медицинских сестер.

Каждая женщина может получить консультацию по правильному прикладыванию ребенка к груди, наладить процесс кормления и решить возникающие трудности под руководством опытных специалистов.

«Налаживание грудного вскармливания — важный и зачастую непростой этап в жизни женщины. Теперь у жительниц Балашихи есть возможность получить своевременную помощь и поддержку специалистов прямо рядом с домом, а при необходимости — и дистанционно», — сказала главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Открытие кабинетов стало частью программы по развитию системы поддержки грудного вскармливания и повышению доступности медицинской помощи для семей с детьми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.