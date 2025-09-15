Почему врачи до сих пор не пересаживают целый глаз: объясняет офтальмолог

Многие пациенты слышали о пересадке глаза и ожидают от медицины быстрых и технологичных методов восстановления потерянного органа. Однако такие операции до сих пор не стали реальностью, но есть множество других важных достижений, рассказала РИАМО эксперт офтальмологического центра «Зрение» Кристина Горбачева.

Почему не пересаживают глаз?

Главная преграда — зрительный нерв. Он состоит из 1–1,5 миллиона тонких волокон, каждое из которых передает сигнал от глаза в головной мозг. После повреждения эти волокна не восстанавливаются, а современные технологии пока не позволяют вернуть их функцию. Даже в случаях пересадки глаза целиком орган приживлялся и выглядел анатомически обычным, но зрение не возвращалось.

«Есть и другие проблемы. Например, сетчатка (оболочка, которая выстилает глаз изнутри и отвечает за переработку света в нервный импульс) требует постоянного кровоснабжения, и при длительном его отсутствии ее работа может не восстановиться. Глаз также очень чувствителен к чужеродным тканям: без иммуносупрессии (специальных препаратов, подавляющих иммунный ответ) высок риск отторжения трансплантата. Дополнительная трудность связана с согласованностью движений обоих глаз: нарушение этого механизма приводит к двоению и потере стереозрения», — рассказала эксперт.

Офтальмохирургия давно использует трансплантацию отдельных тканей глаза. Пересадка роговицы позволяет восстановить зрение при ее помутнениях вследствие травм, ожогов, дистрофий, а также при других заболеваниях роговицы (например, кератоконусе — заболевание роговицы, при котором она истончается и выпячивается в виде конуса, снижая зрение). Существуют разные варианты пересадки: пересадка всей роговицы целиком либо отдельных ее слоев — в зависимости от диагноза.

Искусственная роговица

В настоящее время чаще используют донорский материал, реже кератопротез, а в некоторых странах — искусственную роговицу. При пересадке донорской роговицы сохраняется высокий риск ее отторжения, поэтому направление с применением искусственной роговицы рассматривается как перспективное для дальнейшего развития.

Импланты для сетчатки

Ранее активно обсуждались ретинальные импланты, а именно Argus или «бионический глаз» (электронное устройство, которое стимулирует оставшиеся функционирующие клетки сетчатки). Пациенты не получают предметное зрение, но могут ориентироваться в пространстве и видеть примерные границы объектов. В России в 2017 году такой имплант успешно был установлен двум пациентам.

Со временем подобные технологии утратили актуальность, так как показания для их применения крайне ограничены (основным является пигментный ретинит — наследственное заболевание). Американская компания, занимавшаяся разработкой и выпуском этих имплантов, несколько лет назад приостановила их производство.

Нейроинтерфейсы

На смену ретинальным имплантам пришла разработка нейроимплантов. Имплант со специальным микрочипом устанавливается в головной мозг в области зрительной коры, что позволяет стимулировать эту зону для формирования зрительных образов. В России на данный момент идет работа над нейроимплантом ELVIS V. С 2022 года компания проводит испытания на обезьянах и получает успешные результаты. После окончания доклинических испытаний планируется проведение первых исследований на людях (ориентировочно с 2026 года).

Генотерапия и оптогенетика

Генотерапия — метод лечения, при котором вносят изменения в генетический материал с помощью препаратов. При наследственных заболеваниях сетчатки этот метод уже успешно применяется в отдельных случаях и помогает улучшить зрение у детей и взрослых.

Оптогенетика — это генетический метод активации или угнетения отдельных нейронов светом, который был предложен в 2005 году Карлом Дейссеротом и Эдвардом Бойденом. Этот метод пока массово не применяется, но исследования в этой области продолжаются.

«Зуб в глазу»

В редких случаях применяют остео-одонто-кератопротезирование — пересадку собственного зуба пациента с закрепленной линзой. Это делают при полной утрате поверхности глаза. У некоторых пациентов удается достичь уровня зрения, достаточного для самостоятельной жизни. При этом осложнения остаются частыми: глаукома, инфекции, отслойка сетчатки, утрата протеза. Процедура многоэтапная и требует длительного наблюдения.

Опасные ожидания

Часто создается впечатление, что современные технологии уже позволяют полностью вернуть зрение. Но ряд методов пока не оправдал ожиданий.

Полная пересадка глаза на данный момент возможна только с косметической целью. Зрение эта операция не восстановит. Причина — зрительный нерв. В нем около миллиона волокон, а медицина пока не научилась их восстанавливать.

Бионический глаз позволяет лишь ориентироваться в пространстве, предметное зрение практически невозможно. Этот метод уже активно не применяется и не совершенствуется.

Генотерапия и оптогенетика — перспективные направления в медицине, которые могут сделать прорыв в восстановлении зрения у определенных групп пациентов.

Нейроимплант — метод, который подает большие надежды на восстановление зрения незрячим людям. Однако для его установки требуется нейрохирургическая операция, которая несет определенные риски.

