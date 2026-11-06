Не только давление: почему после снятия шапки болит голова

Головная боль после снятия шапки может возникать из-за давления тесного головного убора и реакции сосудов на его устранение, сообщила РИАМО терапевт Юсуповской больницы Асият Абдуллаева.

«Головные боли действительно могут возникать после снятия шапки. Связано это преимущественно с воздействием тесного головного убора на сосуды и их реакцией на устранение давления. Шапка может излишне сдавливать сосуды, а после ее снятия они расширяются, возбуждая нервные окончания и вызывая дискомфорт», — объяснила Абдуллаева.

Она добавила, что похожая реакция может возникать и при резкой смене температуры. На холоде сосуды сужаются, а в тепле расширяются, что также способно сопровождаться неприятными ощущениями.

«В норме при правильно подобранном головном уборе регулярные головные боли должны вызвать настороженность и послужить поводом для обращения к специалисту, чтобы провести дополнительное обследование и исключить другие возможные причины дискомфорта», — подчеркнула врач.

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