Почему мужчин не отправляют «думать о детях»: психолог дал ответ

Психолог объяснила, почему «разговоры о детях» не коснутся мужчин

Даже если ввести направление к психологу за нежелание иметь детей для всех, то именно женщины все равно остаются в фокусе — из-за ограниченных репродуктивных сроков, сообщила РИАМО клинический психолог Екатерина Макарова.

«При посещении уролога можно предлагать анкеты, и если пациент бездетный, отправлять его к психологу. Пусть сходит, а то медосмотр не подпишем. Можно и так. Но в отношении мужчин промедление в вопросах репродукции не столь критично, как у женщин», — сказала Макарова.

Она пояснила, что с годами мужчина сохраняет способность стать отцом. Конечно, вероятность успеха падает с возрастом, но не так критично.

«Поэтому забота о женщине, возможность поддержать ее планы и оказать посильную помощь по-прежнему в фокусе», — отметила психолог.

Ранее СМИ сообщали, что женщин, не планирующих иметь ребенка, могут направить к психологу, чтобы сформировать «положительные установки на рождение детей». Такие рекомендации содержаться в документах Минздрава.

