По каким причинам работников МВД направляют на отдых в санаторий

Сотрудников полиции, испытывающих переутомление, тягу к алкоголю и ряд других психологических трудностей, направят на обследование и курс реабилитации. Министерство внутренних дел утвердило новые правила, касающиеся проверки и оказания поддержки правоохранителям, сообщает ОТР .

В соответствии с документом, утвержденным МВД, право на реабилитацию получат полицейские, которые работали в условиях угрозы для жизни или здоровья, а также в сложных климатических условиях. В этот перечень вошли и те, кто пережил последствия техногенных или природных катастроф, едва не потерял жизнь, находился в плену или стал свидетелем травмы или гибели коллеги. Также отсутствие отдыха более месяца является основанием для назначения реабилитации. Процедуры восстановления здоровья сотрудников будут проводиться в медицинских учреждениях МВД и санаториях.

Причиной для реабилитации могут стать и эмоциональные проблемы, например, нервозность, повышенная тревожность, страх и излишняя возбужденность. В список также включены раздражительность, вспыльчивость, неуверенность и снижение уровня эмпатии. Сотрудник может быть направлен на отдых, если проявляет излишнюю разговорчивость или, наоборот, становится замкнутым и конфликтным. Также в документе упоминаются сотрудники, злоупотребляющие алкоголем.

Полицейские с симптомами переутомления и недомогания также имеют право на реабилитацию. Это касается случаев, когда у них наблюдаются выраженные проблемы с вниманием, памятью и работоспособностью. Длительность реабилитации колеблется от 14 до 30 дней в зависимости от состояния здоровья и других обстоятельств.

Бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД России по Москве Михаил Игнатов рассказал, что раньше реабилитацию проходили только правоохранители, побывавшие в горячих точках и получивших ранение, контузию или переживших сильный стресс.