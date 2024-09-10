«По чуть-чуть» пить не выйдет: врач рассказал, как алкоголь влияет на человека
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Нижегородский врач и заведующий диспансерным отделением № 2 наркологической областной больницы Дмитрий Кудряшов заявил, что алкоголизм — хроническое и прогрессирующее заболевание. По словам медика, люди с зависимостью никогда не могут остановиться и пить «по чуть-чуть», сообщает pravda-nn.ru.
«Алкоголь — это сильный нейротоксический яд, который в первую очередь бьет по центральной нервной системе, влияет на клетки головного мозга. А головной мозг отвечает за интеллект, за нашу личность, за социальные связи, социальную ответственность», — сказал Кудряшов.
Завотделением добавил, что при продолжительном употреблении алкоголя у человека отмирает кора головного мозга.
Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя ведет к различным заболеваниям. Спиртное повышает давление и уровень холестерина, увеличивает общий риск сердечного приступа и инсульта, а также может вызвать гастрит и язву желудка.
Часто алкоголь становится и причиной психических заболеваний, в том числе тяжелой депрессии.