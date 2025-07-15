Плоскостопие и грибок: чем чревато постоянное ношение кроксов

Врач-инфекционист, дерматолог Марият Мухина заявила, что популярные сегодня резиновые кроксы могут быть опасны для здоровья: такая обувь не обеспечивает достаточно вентиляции и защиты стопы, а резина может создавать парниковый эффект на коже и способствует размножению грибков и бактерий, сообщает Life.ru .

«Особенно это важно для людей с сахарным диабетом и другой предрасположенностью к дерматологическим заболеваниям, таким как грибок стопы или другие инфекционные поражения кожи», — подчеркнула доктор.

По ее словам, кроксы могут даже привести к нарушениям опорно-двигательного аппарата. Отсутствие амортизации и поддержки свода стопы опасны развитием плоскостопия, мозолей и натоптышей, резиновая обувь негативно сказывается на походке и осанке, вызывает боль в спине и суставах, способствует прогрессированию остеохондроза и ревматизма.

Важно понимать, что они имеют узкоспециализированное назначение: их можно носить врачам или представителям других специальностей, не требующим долгой ходьбы, заключила эксперт.