Плесень и бактерии: гастроэнтеролог предупредила об опасной клубнике в десертах

«Согласно санитарным нормам и правилам, перед использованием в десертах свежие ягоды клубники обязательно должны промываться под проточной водой. Это позволяет удалить частички почвы, пыль и болезнетворные микроорганизмы, которые могут находиться на поверхности плодов. Однако на практике это правило соблюдается не всегда. Некоторые недобросовестные производители или те, кто готовит десерт дома, могут пропускать этап промывания ягод», — сказала Кашух.

Она добавила, что при этом клубника сама по себе — продукт с мягкой и пористой структурой, поэтому микробы могут находиться не только на ее поверхности, но и в микротрещинках кожицы. Если такие ягоды долго хранятся при комнатной температуре, риск размножения бактерий увеличивается.

«После употребления десерта могут появиться боль в животе, тошнота, диарея и другие проявления пищевого отравления. Кроме того, если на ягоде уже появилась плесень, то употреблять десерт в пищу не рекомендуется даже после удаления видимых поврежденных участков. Микроскопические грибковые нити могут проникать глубже в мякоть, а вместе с ними и вещества, способные вызвать раздражение органов пищеварения», — предупредила врач.

Кашух отметила, что в качестве более безопасной альтернативы можно использовать ягоды, которые легче промыть и высушить, например, виноград или голубику, а также фрукты с плотной кожурой — бананы, яблоки.

