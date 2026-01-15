Плесень, грязный воздух и нестерильные пеленки: что в роддоме опасно для малышей

Даже небольшие нарушения санитарных норм в роддоме могут создать условия для инфицирования новорожденных, предупредила в беседе с РИАМО врач-гинеколог, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Все медицинские организации, включая родильные дома, должны работать в строгом соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями. Риск возникновения инфекций у новорожденных сведен к минимуму при полном соблюдении норм. Несоблюдение требований к чистоте воздуха, обработке рук медперсонала, использованию стерильных материалов и разделению потоков пациентов может создать условия для инфицирования», – сказала Уланкина.

Она добавила, что особого внимания заслуживает система вентиляции: воздух в палатах для новорожденных и в родильных залах должен подаваться очищенным и обеззараженным.

«Отсутствие раздельных систем для инфекционных зон, нерегулярная очистка фильтров или нарушение норм воздухообмена могут приводить к циркуляции загрязненного воздуха, создавая среду для передачи патогенов. При выборе же роддома стоит обращать внимание на общую чистоту помещений и доступность средств для обработки рук для персонала», – посоветовала врач.

Уланкина рассказала, что новорожденных, согласно правилам, должны принимать только на стерильные пеленки. Первичная обработка младенцев проводится только специальным стерильным индивидуальным набором.

«Медперсонал должен уделять пристальное внимание обработке пупочной ранки у новорожденных, чистоте одежды, сосок и бутылочек. Признаки сырости, плесени или повреждения отделки стен, пола или потолка также могут указывать на нарушения санитарного содержания роддома. Важным фактором служит состояние санузлов и душевых, доступность одноразовых средств гигиены», – отметила специалист.

По данным правоохранителей, в роддоме № 1 Новокузнецка скончались девять младенцев с 4 по 12 января. Возбуждено уголовное дело. По подозрению в халатности и причинению смерти по неосторожности задержаны главврач и завотделением реанимации роддома.