Пластмассовый мир победил: какие пластические операции все чаще делают мужчины

Мужчины все активнее обращаются к пластическим хирургам, но делают это максимально незаметно и прагматично — ради сохранения мужественности, здоровья и спортивного внешнего вида, сообщил РИАМО пластический хирург, действительный член РОПРЭХ, член комитета по здравоохранению ОП ЕАЭС Олег Снигирь.

«Мужчины ценят естественность. Для них важно, чтобы следы операции были совсем незаметны. Даже если мужчина делает эстетическую процедуру или операцию, он хочет сохранить мужественность. Если говорить о конкретных процедурах, то это ринопластика — изменение формы носа. Причем на операцию решаются не только из-за эстетических запросов», — отметил Снигирь.

Он добавил, что, когда страдает носовое дыхание после травм, переломов, пациенты одновременно решают и функциональную, и внешнюю задачу.

«Есть запрос и на возрастную коррекцию. Пациенты стремятся избавиться от грыж нижних век, исправить „поплывший“ овал лица, подтянуть обвисшую шею. Некоторые пациенты приходят с желанием получить более спортивную фигуру. Например, хотят избавиться от обвисшего живота, в этом помогает абдоминопластика. Актуальна и липоскульптура», — отметил хирург.

Снигирь уточнил, что во время операции убирают избытки жировой клетчатки и формируют атлетичную фигуру.

«Липоскульптура может быть комплексной. Можно отдельно скорректировать грудь, подчеркнув большие грудные мышцы, которые очень трудно накачать в спортзале, а также проработать плечи, спину, ягодицы и бедра. То есть можно атлетизировать в любую зону», — резюмировал специалист.

