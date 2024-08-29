Пластический хирург разъяснила, почему появляются растяжки на животе

Многие люди сталкиваются с растяжками на животе. Пластический хирург сети клиник «Семейная» Валентина Ищенко рассказала о причинах растяжения кожи и о том, как избавиться от этой проблемы. Одним из наиболее результативных решений является абдоминопластика, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам врача, на появление растяжек на животе у женщин может повлиять беременность, поскольку кожа растягивается под воздействием растущего плода и увеличения объема матки. К сожалению, после родов кожа не всегда способна вернуться к исходному состоянию.

Кроме того, растяжки на животе могут появиться вследствие резкого снижения веса. Ищенко объяснила это тем, что кожа не успевает адаптироваться к уменьшению объема жировых отложений.

С течением времени кожа утрачивает свою упругость и эластичность, что обусловлено снижением синтеза коллагена и эластина, отметила пластический хирург. Это может привести к появлению дряблости и провисанию кожи на животе, даже если не было значительных изменений в весе.

Также врач отметила генетический фактор. По ее словам, наследственность влияет на предрасположенность к растяжению кожи. У некоторых людей кожа может терять свою упругость даже при отсутствии других факторов риска. В таких случаях часто употребляется термин «гиперэластоз».

Решить проблему с растяжками на животе может абдоминопластика — операция, направленная на устранение излишков кожи и жировых отложений в зоне живота, а также на укрепление брюшных мышц, заключила Ищенко.