Пластический хирург Юнусова рассказала, как решить проблему растяжек после родов

Сделать так, чтобы растяжки исчезли сам по себе, невозможно, сообщила РИАМО пластический хирург клиники Dega Юлия Юнусова.

По словам врача, многие девушки набирают вес во время беременности, и затем просто не могут его скинуть, так он отложился в жировых ловушках: на передней брюшной стенке, спине, пояснице, бедрах.

«Если есть жировые ловушки, то ни спорт, ни диеты не уберут живот или бока. Если на животе или других участках тела нет избытков кожи, а только жировые отложения, то выполняется липосакция или липомоделирование — перекачивание жира из одного места в другое. Эта операция не оставляет видимых рубцов, она выполняется через проколы», — рассказала Юлия Юнусова.

Также, по словам пластического хирурга, девушки часто сталкиваются с тем, что после родов полноценно не восстанавливается передняя брюшная стенка.

«Бывает такое, что изначально прямые мышцы живота были слабыми, в таких случаях проявляется диастаз, то есть они, грубо говоря, расходятся. Увеличивается промежуток между прямыми мышцами, это тоже создает определенные визуальные неудобства. Еще есть нюанс, когда у худых девушек бывает большой плод, то кожа растягивается в период беременности, но не восстанавливается после родов. Многие сравнивают такую кожу с печеным яблоком», — подчеркнула доктор.

Помимо этого, молодые мамы жалуются на растяжки: на животе, бедрах, спине. К сожалению, бороться с ними практически невозможно, отметила Юлия Юнусова.

«Когда у кожи нет ресурсов — коллагена и других питательных веществ — она растягивается и надрывается. Собственно, растяжки — это и есть мини-разрывы кожи. Девушкам, вынашивающим ребенка, рекомендуется использовать специальные масла и кремы для профилактики растяжек. Они создают так называемую липидную оболочку на коже, которая предотвращает разрывы. То есть это, грубо говоря, своеобразная броня. Это единственный способ, который может минимизировать риски растяжек», — добавила Юнусова.

Сами по себе растяжки исчезнуть не могут. Их можно убрать хирургически, когда на животе есть избытки кожи. В таких случаях подойдет абдоминопластика. При отсутствии избытков кожи и хирурги бессильны. Помочь их скрыть могут лишь мастера татуажа и современные методы камуфлирования.