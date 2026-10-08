Пластический хирург Голяк объяснила, когда можно делать пластику с 18 лет

Эстетические операции допустимы с 18 лет при наличии показаний и психоэмоциональной готовности. Возраст — не единственный критерий, рассказала пластический хирург Татьяна Голяк, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам Голяк, перед вмешательством нужно оценить качество мягких тканей, гормональный фон, общее здоровье и способность организма безопасно перенести операцию. Решение должен принять сам пациент. Если мотивацию навязало окружение или человек не готов принять изменения, операцию лучше отложить.

Оптимальным временем хирург считает период, когда возрастные изменения уже появились, но еще незначительны. Это позволяет получить более стабильный результат и облегчить реабилитацию. При первом обращении в 50 лет нередко нужны дополнительные процедуры, в том числе работа косметолога.

До 40 лет ткани заживают быстро, отеки и гематомы проходят в короткие сроки, а рубцы обычно не требуют коррекции. В 40–50 лет восстановление предсказуемо, но важно строго соблюдать рекомендации. После 50 лет растет риск тромбоэмболических осложнений, заживление замедляется, а рубцы требуют особого внимания.

После 60 лет пластика возможна при тщательной диагностике, контроле хронических заболеваний и оценке рисков. Иногда предпочтительнее отказаться от хирургии в пользу консервативных методов.

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