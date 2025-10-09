Планшеты, уроки, игры: почему дети теряют зрение

Из-за гаджетов и редких прогулок близорукость у школьников развивается быстрее, но замедлить ее можно — с помощью очков, атропина и режима «20–20–20», сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохируг АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

«Ухудшается зрение, во-первых, из-за малоподвижного образа жизни. Дети сейчас проводят по 7–9 часов в день, глядя вблизи, — планшеты, уроки, игры. Глазам просто некогда расслабиться. Во-вторых, нехватка времени на свежем воздухе. Доказано: если ребенок проводит хотя бы 2 часа в день на улице, риск развития близорукости снижается на 30–50%», — рассказал Гозиев.

Это связано с тем, что дневной свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а он, в свою очередь, тормозит избыточный рост глазного яблока, пояснил врач.

«И, конечно, генетика. Если оба родителя близоруки — вероятность у ребенка доходит до 60%. Но гаджеты ускоряют проявление этой наследственности. Если у кого-то из родителей были проблемы с сетчаткой, постоянное использование экрана может спровоцировать схожие нарушения и у ребенка», — отметил специалист.

Гозиев уточнил, что процесс можно замедлить и это особенно важно до 16–18 лет, пока глаз еще растет. Сейчас есть несколько реально работающих методов:

— специальные очки с периферической дефокусировкой (например, MiyoSmart, Stellest) — они снижают прогрессирование близорукости примерно наполовину;

— атропин в низких концентрациях (0,01%) — доказано эффективен при регулярном применении;

— привычка соблюдать режим «20–20–20» (20-секундные перерывы после 20 минут работы) и проводить минимум два часа в день на улице;

— и, конечно, контроль экранного времени: младшим школьникам — не больше 1–1,5 часа в день.

Каждый год во второй четверг октября отмечается Всемирный день зрения. Инициатором его проведения стала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Цель этой даты — привлечь внимание к росту заболеваний зрения и случаев слепоты, в том числе у детей и подростков.

