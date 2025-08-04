Пятно, звук, хвостик: россиянам раскрыли, как выбрать безопасный и сладкий арбуз

«Выбор хорошего арбуза — навык, который приходит с опытом, но несколько простых подсказок помогут не ошибиться. Первое, на что стоит обратить внимание, — характерное желтое пятнышко на кожуре арбуза (земляное пятно). Это место, где арбуз соприкасался с землей во время созревания. Если пятно желтое и не слишком большое, это указывает на то, что арбуз созрел на солнце и естественным образом набрал сладость», — рассказала Демьяновская.

Она добавила, что белое или зеленоватое пятно может свидетельствовать о незрелости.

«Следующий признак спелости плода — правильный звук при постукивании. Зрелый и сладкий арбуз будет издавать глухой и немного вибрирующий звук, а незрелый — звонкий, как пустая коробка», — отметила врач.

Демьяновская подчеркнула, что третий важный критерий — хвостик. Если он сухой и жесткий, это значит, что арбуз созрел естественным путем. Зеленый и мягкий хвостик говорит о том, что плод сорвали раньше времени.