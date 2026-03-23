Пятна после загара: врач объяснила, почему это может быть тревожным сигналом

Врач Филева: светлые пятна при загаре могут указывать на лишай

Появление светлых участков на коже после активного солнца может указывать на развитие разноцветного лишая, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Солнечный лишай, который специалисты чаще называют разноцветным или отрубевидным лишаем, представляет собой поверхностную инфекцию рогового слоя кожи. Возбудителем выступает дрожжеподобный гриб рода Malassezia — он входит в состав нормальной микрофлоры кожи и обычно никак себя не проявляет», — сказала Филева.

Она пояснила, что жара, влажность и активное солнце способствуют размножению грибка. В процессе жизнедеятельности этот микроорганизм воздействует на клетки, вырабатывающие меланин.

«Продукт метаболизма грибка — азелаиновая кислота — блокирует синтез пигмента, из-за чего отдельные участки кожи сохраняют светлый оттенок на фоне загорелого тела. Инкубационный период может составлять несколько недель, поэтому первые проявления разноцветного лишая человек нередко замечает уже после возвращения из отпуска», — предупредила врач.

