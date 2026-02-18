Пять врачей начали работать в Солнечногорской больнице с начала 2026 года

С начала 2026 года Солнечногорская больница привлекла на работу пять врачей. Это участковые педиатры и терапевты, нейрохирург и оториноларинголог. На сегодняшний день укомплектованность кадрами в медучреждениях городского округа составляет 94%, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева при трудоустройстве врачей предусмотрен комплекс мер поддержки, а именно компенсационные выплаты за аренду жилья, участие в программах «Социальная ипотека», «Земский доктор» и «Приведи друга», выделение земельных участков по строительство дома.

«Кадровый вопрос — наш безусловный приоритет. Мы делаем все возможное, чтобы привлечь новых квалифицированных специалистов. Каждый врач, приходящий работать в наш округ, — это важное событие и значимый вклад в здоровье каждого жителя. Будем рады каждому новому профессионалу, готовому посвятить себя благородному делу медицины», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сейчас в медучреждения требуются анестезиолог — реаниматолог, терапевт участковый, фтизиатр, эндоскопист, врач ФРМ, оториноларинголог, травматолог-ортопед, физиотерапевт, педиатр участковый, невролог, клинический фармаколог, кардиолог, онколог, акушер-гинеколог, статистик, фельдшеры, медсестры, а также врачи ультразвуковой и функциональной диагностики. Ответить на вопросы трудоустройства готовы специалисты отдела кадров Солнечногорской больницы по будням с 08:30 до 17:30 по телефону: 8-495-994-15-51. С полным списком вакансий можно ознакомиться на сайте: https://lpu.zdrav.mosreg.ru/gbuz_mo_solnechnogorskaya_bolnitsa/career.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.