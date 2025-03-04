Пять передвижных ФАПов поступили в больницы Подмосковья с начала года

В медицинские учреждения Московской области поступили новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Фельдшерско-акушерские пункты необходимы для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий региона. Так, пациентам не нужно самостоятельно ехать на обследование, так как необходимую диагностику они могут пройти рядом с домом. Всего в подмосковные больницы с начала года поступило 5 передвижных ФАПов, оснащенных одновременно флюорографами и маммографами. На их закупку было выделено почти 160 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В этом году новые передвижные комплексы поступили в Наро-Фоминскую, Раменскую, Истринскую, Сергиево-Посадскую и Лобненскую больницы. В настоящий момент автомобили проходят процедуру оформления.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.